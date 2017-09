Ljudska univerza Tržič za program socialne aktivacije pridobila 190.000 evrov

Tržič, 3. septembra - Med izvajalci programov socialne aktivacije, ki so bili uspešni na razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je tudi Ljudska univerza Tržič. Ta je pridobila 190.000 evrov za program socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih in težko zaposljivih oseb.