Mercator se vrača na trg Bosne in Hercegovine

Ljubljana, 31. avgusta - Agrokorjev upniški odbor je potrdil predlog, ki predstavlja formalno podlago za Mercatorjev ponovni vstop na trg Bosne in Hercegovine. Kot so sporočili iz Mercatorja, bo primopredaja in vzpostavitev maloprodaje v 83 trgovinah potekala postopoma. Prestrukturiranje Konzuma BH ob tem ne predvideva Mercatorjevega prevzema njegovih obveznosti.