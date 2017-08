New York, 31. avgusta - Newyorške borze se dobre pol ure po odprtju gibajo nad gladino. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se vlagatelji odločili, da bodo kljub tropski nevihti Harvey in aktivnostim Severne Koreje ta teden dodali k rasti, ki so jo zabeležili osrednji indeksi.