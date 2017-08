Špec Potočarjeva direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov

Ljubljana, 31. avgusta - Vlada je na današnji seji za direktorico urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov s petletnim mandatom imenovala dozdajšnjo vršilko dolžnosti Mojco Špec Potočar. Mandat direktorice začenja 1. septembra do najdlje 31. avgusta 2022 z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.