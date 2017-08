Zaradi problematike svinca v krvi otrok vrsta zahtev v Zgornji Mežiški dolini

Črna na Koroškem/Mežica, 31. avgusta - Ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi petine triletnikov iz Zgornje Mežiške doline tam močno odmevajo. Danes so o tem na dveh ločenih sejah razpravljali člani več odborov občin Črna na Koroškem in Mežica. Zavzeli so se med drugim za pospešitev sanacijskih ukrepov in pogostejši monitoring zraka in zemlje.