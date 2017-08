Ob visoki rasti slovenskega turizma potreba po ponudbi višje dodane vrednosti

Ljubljana, 31. avgusta - Letošnjo turistično sezono spet zaznamujejo odlični rezultati, ki predstavljajo velik potencial za nadaljnjo rast. Vendar pa do izraza vse bolj prihaja potreba po strateškem upravljanju destinacij ter usmeritvi v ponudbo višje dodane vrednosti in privabljanje turistov v vseh sezonah, so pristojni poudarili na današnji novinarski konferenci.