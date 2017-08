Japonski nogometaši že na SP 2018

Saitama, 31. avgusta - Japonski nogometaši so si po današnji zmagi proti Avstraliji z 2:0 zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji. Japonci so si v kvalifikacijski tekmi na razprodanem stadionu v Saitami priigrali šesti zaporedni nastop na SP. Gola proti Avstraliji sta dosegla Takuma Asano in Yosuke Ideguchi.