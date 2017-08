Štajerski vinogradniki letos pohiteli z začetkom trgatev

Ormož/Ptuj/Gornja Radgona/Slovenske Konjice, 31. avgusta - Največji štajerski vinarji so zaradi vremenskih razmer pohiteli z letošnjim začetkom trgatev, tako da večinoma že trgajo zgodne sorte grozdja. Čeprav so letošnje naravne ujme - pozeba, huda vročina in suša ter občasna toča - dodobra oklestile njihov pridelek, vsi po vrsti obljubljajo zelo kakovosten in zanimiv letnik.