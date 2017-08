Ministrstvo v prenovo zakona o varstvu potrošnikov

Ljubljana, 31. avgusta - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo osnutek novega zakona o varstvu potrošnikov in ga do 30. septembra dalo v javno obravnavo. Glavno vodilo je bilo ohraniti visoko raven zaščite potrošnikov ob hkratni odpravi nepotrebnih administrativnih bremen za gospodarstvo, pravijo na ministrstvu.