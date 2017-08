Bagdad, 31. avgusta - Iraški premier Haider al Abadi je danes razglasil popolno osvoboditev mesta Tal Afar izpod jarma džihadistične skupine Islamska država (IS). Boji za osvoboditev tega mesta so trajali dvanajst dni, zdaj pa v tem mestu ni nobenega borca IS več, je razglasil Abadi.