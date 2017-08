Salus namerava prevzeti Sanolabor

Ljubljana, 31. avgusta - Salus je objavil pismo o nameri glede prevzema večinskega deleža družbe Sanolabor. Potencialni prevzem bi bil skladen z razvojno strategijo družbe, ki predvideva okrepitev dejavnosti zastopanja ter širitev dejavnosti trženja in aktivne prodaje, so poudarili v Salusu, kjer so v prvem polletju ustvarili 2,1 milijona evrov dobička pred davki.