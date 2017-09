Z akcijo ozaveščanja proti kajenju v vozilih ob navzočnosti otrok

Ljubljana, 1. septembra - Začenja se akcija ozaveščanja o škodljivosti kajenja v vozilih. Z novim zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je namreč prepovedano kaditi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let. Po podatkih ministrstva za zdravje je namreč v Sloveniji do 10.000 otrok izpostavljenih pasivnemu kajenju v vozilu.