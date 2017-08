O enakosti položaja organizatorjev referendumske kampanje na ponedeljkovi seji brez glasovanja

Ljubljana, 31. avgusta - Ponedeljkova izredna seja DZ o enakosti položaja v referendumski kampanji se bo sklenila brez glasovanja. Matični odbor za notranje zadeve je namreč danes zavrnil predlagana priporočila opozicije, saj je večina članov mnenja, da je vlada upravičena do sodelovanja v referendumski kampanji in tudi do proračunskih sredstev zanjo.