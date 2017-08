Ormoški policisti prijeli na Hrvaškem obsojenega 33-letnika

Ormož, 31. avgusta - Policisti so v sredo zjutraj na območju Ormoža prijeli 33-letnega državljana Slovenije in Hrvaške, ki so ga z evropskim nalogom za prijetje in privedbo iskali hrvaški pravosodni organi. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je dežurna preiskovalna sodnica ptujskega sodišča zoper njega odredila pripor do odločitve o morebitni izročitvi.