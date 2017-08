Na Ljubljanski borzi največ prometa z delnicami Krke

Ljubljana, 31. avgusta - Na Ljubljanski borzi se osrednji indeks SBI TOP sredi dneva giblje 0,28 odstotka pod izhodiščem. Najbolj prometne so trenutno delnice Krke, s katerimi so vlagatelji doslej opravili za slabih 380.000 evrov prometa, delnice pa se cenijo. Največ so sicer doslej izgubile delnice Petrola, najbolj pa se dražijo delnice Gorenja.