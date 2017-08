Ljubljana, 31. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje-zahod proti Ljubljani odstranili. Daljši zastoj je še vedno med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap, pot pa se podaljša za 30 do 40 minut. Zastoj je tudi od priključka Grosuplje-vzhod do Grosupljega.