V kemični tovarni v Teksasu odjeknili eksploziji

Houston, 31. avgusta - V poplavljeni kemični tovarni Arkema blizu Houstona v Teksasu sta danes odjeknili eksploziji, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz francoske družbe, v lasti katere je tovarna. Eksplozije so sicer v tovarni, kjer proizvajajo organske perokside za proizvodnjo plastike, pričakovali, saj so zaradi poplav ostali brez hlajenja.