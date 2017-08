Komisija DZ bo v zvezi Teš 6 danes soočila Pahorja in Golobiča

Ljubljana, 1. septembra - Preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 bo danes soočila nekdanjega premierja Boruta Pahorja in nekdanjega ministra Gregorja Golobiča. Soočenja so po besedah predsednika komisije Matjaža Hanžka namenjena tistim, ki so v preteklosti v ključnih stvareh izrazili različna mnenja.