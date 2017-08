Dolenjska avtocesta znova odprta, zastoj ostaja

Ljubljana, 31. avgusta - Na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje proti Ljubljani se je dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Avtocesta je bila zato krajši čas zaprta, zdaj pa je zaprt le še prehitevalni pas. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da je po dosedanjih ugotovitvah prišlo do lažjih telesnih poškodb.