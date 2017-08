Pedofilskemu duhovniku v Avstraliji dodatno zvišali kazen

Melbourne, 31. avgusta - Najbolj zloglasnemu avstralskemu pedofilskemu duhovniku Geraldu Ridsdalu, ki je za svoje zločine v zaporu že odsedel 23 let, so danes kazen zvišali še za 11 let, potem ko je priznal krivdo za 23 novih kaznivih dejanj spolnega nasilja nad mladoletnimi osebami, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na lokalne medije.