Združeni narodi podaljšali mirovno misijo v Libanonu

New York, 31. avgusta - Varnostni svet ZN je v sredo za leto dni podaljšal mirovno misijo ZN (Unifil) v Libanonu, ki je najstarejša v zgodovini ZN. Odločitev so sprejeli po tem, ko so ZDA zahtevale ukrepanje proti libanonski skrajni šiitski skupini Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.