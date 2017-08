Evropska sredstva za bolj fleksibilno in odprto javno upravo

Ljubljana, 31. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projekta Inovativen.si. Ključni namen projekta je preoblikovanje kulture v javnem sektorju v smeri večje fleksibilnosti, agilnosti in odprtosti. Višina skupnih sredstev za izvedbo projekta je milijon evrov, so sporočili z ministrstva za javno upravo.