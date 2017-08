Več deset ljudi pod ruševinami poslopja v Mumbaiju

Mumbai, 31. avgusta - V indijski finančni prestolnici Mumbai se je danes zrušilo stanovanjsko poslopje, pri čemer je umrlo najmanj sedem ljudi. Izpod ruševin so potegnili še 14 preživelih, ki so poškodovani. Vse so morali prepeljati v bolnišnice. Koliko ljudi je še ujetih, ni znano, je sporočila lokalna policija.