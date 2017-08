Azijske borze neenotno

Tokio, 31. avgusta - Trgovalni dan na azijskih borzah se izteka neenotno. Vlagatelji so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že otresli skrbi zaradi geopolitičnih napetosti, ki jih je z izstrelitvijo balistične rakete v torek poglobila Severna Koreja. Zadovoljni so z gospodarskimi kazalci v ZDA in šibkejšim jenom.