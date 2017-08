Slovenci z Rusijo za polfinale

Krakov, 31. avgusta - Čeprav so mnogi slovenske odbojkarje po predtekmovanju evropskega prvenstva na Poljskem že odpisali, so ti v najbolj primernem trenutku pokazali pravi značaj. V dvoboju za uvrstitev v četrtfinale so z odlično igro premagali Poljake in se bodo za uvrstitev med najboljše štiri reprezentance še drugič na prvenstvu danes pomerili z Rusijo.