Finance: Ko Cerarja zamenja Grims (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Morda vas je veliko prepričanih, da Slovenija ne potrebuje trga kapitala, in mogoče je res, da je slovenski trg kapitala tako realen, kot je venezuelski. A če bomo hoteli biti ponosni na slovenska podjetja, potem je treba več pozornosti nameniti tudi prihrankom, in to pomeni, da Slovenija potrebuje delujočo borzo, v Financah piše Karel Lipnik.