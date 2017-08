New York, 30. avgusta - Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je izgubil uvodni dvoboj odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Kavčič je moral v prvem dvoboju priznati premoč Rusu Mihailu Južniju v štirih nizih. Južni je bil boljši s 6:3, 5:7, 6:4 in 6:3.