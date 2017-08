Končuje se 55. sejem Agra

Gornja Radgona, 31. avgusta - V Gornji Radgoni se bo danes končal 55. kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je bil po prvih ocenah uspešen, saj gosti rekordno število razstavljavcev, predstavljene so bile nove usmeritve slovenskega kmetijstva in prehrambene industrije, močno pa je odmeval tudi poslovni del srečanja srednje- in vzhodnoevropskih držav v sklopu pobude 16+1.