Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 30. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so delovne zapore na regionalni cesti Ruše-Lovrenc na Pohorju pri Falskih pečinah, predvidoma do 5. septembra ter na regionalni cesti Mokronog-Boštanj pri Spodnjih Vodalah, predvidoma do jutri. Obvoz je na obeh cestah urejen.