Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim povzele izjavo premierja Mira Cerarja, da vlada intenzivno dela na tem, da dajo sosednji Hrvaški dovolj možnosti za spremembo stališča in pristop k implementaciji arbitražne odločbe. Pisale so tudi, da ima predsednik republike Borut Pahor svoj načrt za implementacijo arbitražne razsodbe.