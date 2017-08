Vreme: Jasno

Ljubljana, 30. avgusta - Popoldne bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zapihal bo jugozahodnik. Zvečer se bo na zahodu pričelo oblačiti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.