Foyth okrepil Tottenham

London, 30. avgusta - Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je podpisal pogodbo z obetavnim argentinskim branilcem Juanom Foythom, članom argentinske reprezentance do 20 let in že nekdanjim članom argentinskega Estudiantesa. Podpisal naj bi petletno pogodbo, Londončani naj bi zanj odšteli nekaj več kot sedem milijonov evrov.