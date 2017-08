Veber se stranki SD ponuja za kandidata za predsednika republike

Ljubljana, 30. avgusta - Podpredsednik in poslanec SD Janko Veber je svoji stranki danes ponudil, naj ga predlaga kot svojega kandidata na volitvah predsednika republike. Kot je Veber pojasnil za STA, pričakuje, da bo o njegovem predlogu v četrtek razpravljalo in odločalo predsedstvo SD. To bo sicer razpravljalo o podpori kandidaturi aktualnega predsednika Boruta Pahorja.