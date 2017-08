Cerar pričakuje jasno poročilo o primeru smrti dojenčka in ukrepanje pristojnih organov

Ljubljana, 30. avgusta - Premier Miro Cerar je dejal, da je šokiran in pretresen zaradi dogodka na UKC Ljubljana, kjer je v začetku oktobra 2015 umrl dojenček, po analizi primera pa bi bilo smrt možno preprečiti. Kot je dejal, tako kot ministrica za zdravje pričakuje jasno poročilo in da bodo predstavniki vlade in pristojni organi v UKC odločno ukrepali.