Velik turistični porast letos tudi v Radovljici in Škofji Loki

Radovljica/Škofja Loka, 3. septembra - Letošnji velik porast števila turistov v Sloveniji se močno odraža tudi v tistih krajih, ki sicer po obiskanosti niso povsem v vrhu. Tako denimo tudi kraji na območju Radovljice in na Loškem beležijo precejšnje povečanje v številu turistov in nočitev. Domačini so ob tem začutili priložnost, zato hitro rastejo tudi namestitvene zmogljivosti.