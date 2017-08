Dobiček Perutnine Ptuj za zdaj ostaja nerazporejen

Ptuj, 30. avgusta - Delničarji Perutnine Ptuj so na današnji skupščini, na kateri je bilo prisotnega skoraj 99 odstotkov kapitala, potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da bilančni dobiček za minulo poslovno leto v višini 6,7 milijona evrov ostane v celoti nerazporejen. Ob tem so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v lanskem letu.