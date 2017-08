Manchester United in Barcelona s tekmo za žrtve napadov

London, 30. avgusta - Nogometaši Manchester Uniteda in Barcelone se bodo v soboto na prijateljski dobrodelni tekmi na Old Traffordu pomerili v spomin na žrtve minulih terorističnih napadov. Pred tekmo se bodo legende obeh klubov z minuto molka spomnile žrtev, ki so maja izgubile življenja v Manchestru, avgusta pa v Barceloni.