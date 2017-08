Nova KBM danes objavlja polletne rezultate

Maribor, 31. avgusta - Nova kreditna banka Maribor (Nova KBM) bo danes objavila nerevidirane polletne rezultate poslovanja skupine in banke. Drugi največji slovenski banki, ki je od lani v lasti ameriškega Apolla in EBRD, sta sicer bonitetni hiši Moody's in Hitch pred poletjem zvišali bonitetno ocene, saj poslovanje banke in obete ocenjujeta kot stabilne.