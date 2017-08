Balažicevo gibanje preložilo ekskurzijo po Piranskem zalivu

Ljubljana, 30. avgusta - Organizatorji so preložili ekskurzijo po Piranskem zalivu oz. po novih mejah na morju, določenih z arbitražno razsodbo, ki jo je nekdanji diplomat Milan Balažic v imenu svojega gibanja Nova prihodnost napovedal za soboto. Za preložitev so se odločili, ker do danes niso dobili zagotovil o zaščiti in varnosti udeležencev, so sporočili iz društva.