Varuhinja proti napadom na dostojanstvo in varnost ob "krstu" dijakov

Ljubljana, 30. avgusta - T. i. krst dijakov se pogosto sprevrača v grobe napade na osebnostno nedotakljivost in kršenje človekovih pravic, zlasti pravice do dostojanstva in varnosti oziroma telesne nedotakljivosti, so pred začetkom šolskega leta opozorili v uradu varuha človekovih pravic. Kot so poudarili, bi tudi vodstva šol morala skrbeti, da običaj poteka spoštljivo.