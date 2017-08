Murskosoboška Fronta tokrat v znamenju časa

Murska Sobota, 31. avgusta - Letošnji 12. festival Fronta bo ob 18. uri uvedel spopad na prostem med plesalci ljubljanske skupine Urban Roof in murskosoboškega plesnega kluba Zeko. Umetniški vodja Fronte Matjaž Farič je zapisal, da je letos program oblikovan predvsem kot znamenje časa in združuje plesna dela, v katerih se plesalci odmikajo od šolskih in akademskih obrazcev.