Specialci razstrelili sumljiv nahrbtnik na Metelkovi v Ljubljani

Ljubljana, 30. avgusta - Policisti so danes okoli 11. ure prejeli obvestilo, da je na Metelkovi ulici v Ljubljani sumljiv nahrbtnik. Policisti so zavarovali kraj in iz objekta na naslovu Metelkova 6 evakuirali 25 oseb. Posredovali so tudi policisti specialne enote, ki so nahrbtnik razstrelili. V njem pa so sicer našli spalni vreči, so sporočili s PU Ljubljana.