Prinčič in Janežič na SP po treh regatah 51.

Ljubljana, 30. avgusta - Sebastian Prinčič in Peter Lin Janežič sta na svetovnem prvenstvu v jadralnem razredu 49er v Portu po dveh zaporednih dnevih brez jadranja zaradi brezvetrja in megle končno začela s tekmovanjem, tako kot tudi ostala flota 81 posadk. Po prvem dnevu in treh regatah sta na 51. mestu (48 točk), bila sta 17., 11. in 20.