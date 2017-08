Ljubljana, 31. avgusta - Danes mineva 150 let od smrti francoskega pesnika Charlesa Baudelairea. Na prehodu romantike v simbolizem velja Baudelaire za začetnika moderne poezije. Osrednje mesto v njegovi ustvarjalnosti ima pesniška zbirka Rože zla. V njej je z modernim pesniškim jezikom opisal grozo in samoto, lepoto in hrepenenje in uveljavil novo senzibilnost.