Prodali koprsko Malo ložo

Koper, 30. avgusta - Malo ložo v Kopru so danes prodali zasebniku, koprska občina se dražbe ni udeležila, so sporočili iz civilnega gibanja Skupaj. V gibanju, kjer so v tednu dni zbrali več kot tisoč podpisov za ohranitev lože kot javnega dobrega, napovedujejo, da bodo zaradi dvomov o zakonitosti prodaje zbrane dokumente izročili pristojnim organom.