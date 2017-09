Premišljena poraba vode ključna za prihodnost Bližnjega vzhoda in Severne Afrike

Washington, 3. septembra - Če bi znali bolje upravljati z omejenimi vodnimi viri, bi bili politična stabilnost in gospodarska rast na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki boljši, v najnovejšem poročilu opozarja Svetovna banka. Po njeni oceni regiji zaradi slabega dostopa do vode in sanitarij letno izgubita 21 milijard dolarjev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.