Na izredni skupščini Kinološke zveze Slovenije o sanaciji obsežnega davčnega dolga

Ljubljana, 30. avgusta - Kinološka zveza Slovenije bo na nedeljski izredni skupščini premlevala scenarije za rešitev 130.000 evrov davčnega dolga, ki izvira iz obdobja med leti 2010 in 2014. Poleg reševanja finančnih težav pa uvajajo ukrepe za povečanje verodostojnosti rodovnikov in veterinarskih izvidov, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.