Novogoriški župan ob odpuščanju zaposlenih v Novi KBM napovedal odpoved pogodb z banko

Nova Gorica/Maribor, 30. avgusta - Nova Kreditna banka Maribor (Nova KBM) je napovedala, da bo zaradi centralizacije ukinila službe v Novi Gorici, kjer sicer opravljajo delo za celotno skupino. To po navedbah novogoriškega župana Mateja Arčona pomeni do 90 odpuščenih, zaradi česar je napovedal odpoved pogodb, ki jih ima občina z banko, in prenos storitev na druge banke.