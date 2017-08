Madžarskemu tovornjakarju zaradi nedovoljenega prehitevanja prepoved vožnje v Sloveniji

Maribor, 30. avgusta - Policisti so v torek popoldne na avtocestnem počivališču Maribor ustavili 58-letnega madžarskega voznika tovornega vozila s polpriklopnikom, ki je prehiteval drugo tovorno vozilo na kraju, kjer je to prepovedano. Ob pregledu se je izkazalo, da je vozil pod vplivom alkohola, in zdaj mu poleg globe grozi tudi prepoved vožnje v Sloveniji.