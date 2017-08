Kopač Mrakova podpisala pogodbe z izvajalci programov socialne aktivacije

Ljubljana, 30. avgusta - Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je danes podpisala pogodbe z izvajalci programov sociale aktivacije, ki so namenjeni dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči. Za obdobje do konca leta 2018 je ministrstvo na treh javnih razpisih izbralo 33 izvajalcev dolgotrajnih in kratkotrajnih programov.